Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen

Der STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Zuwächse.

Um 12:09 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,72 Prozent auf 4 511,44 Punkte zu. In den Handel ging der STOXX 50 0,173 Prozent stärker bei 4 486,99 Punkten, nach 4 479,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 511,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 486,99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,165 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Wert von 4 378,55 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2024, den Wert von 4 303,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 982,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,25 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 543,01 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell EssilorLuxottica (+ 2,22 Prozent auf 207,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,98 Prozent auf 22,69 EUR), GSK (+ 1,95 Prozent auf 16,47 GBP), Enel (+ 1,85 Prozent auf 6,87 EUR) und Novartis (+ 1,41 Prozent auf 94,04 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen VINCI (-1,03 Prozent auf 112,85 EUR), HSBC (-0,75 Prozent auf 6,84 GBP), Santander (-0,73 Prozent auf 4,71 EUR), BNP Paribas (-0,68 Prozent auf 66,66 EUR) und National Grid (-0,42 Prozent auf 9,08 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die Santander-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 079 004 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 546,648 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,61 zu Buche schlagen. Mit 9,81 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at