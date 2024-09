Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,97 Prozent fester bei 4 809,75 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,042 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,298 Prozent auf 4 777,77 Punkte an der Kurstafel, nach 4 763,58 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 836,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 777,77 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 671,88 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 034,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 242,27 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 6,58 Prozent zu Buche. Bei 5 121,71 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 2,68 Prozent auf 218,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,50 Prozent auf 40,22 EUR), SAP SE (+ 2,45 Prozent auf 199,18 EUR), UniCredit (+ 2,12 Prozent auf 37,17 EUR) und Siemens (+ 1,33 Prozent auf 164,30 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-0,81 Prozent auf 26,79 EUR), Stellantis (-0,66 Prozent auf 13,53 EUR), BASF (-0,16 Prozent auf 42,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,02 Prozent auf 55,67 EUR) und Eni (+ 0,12 Prozent auf 13,75 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 6 321 390 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 305,921 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Stellantis-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at