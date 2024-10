Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag im Aufwind

So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag.

Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,02 Prozent auf 4 438,92 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,071 Prozent auf 4 435,05 Punkte an der Kurstafel, nach 4 438,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 419,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 442,96 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 0,924 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 25.09.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 429,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 411,57 Punkte. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 25.10.2023, einen Wert von 3 862,23 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,48 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1,05 Prozent auf 221,35 EUR), HSBC (+ 0,99 Prozent auf 6,87 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,81 Prozent auf 48,76 CHF), Rio Tinto (+ 0,77 Prozent auf 49,72 GBP) und BP (+ 0,62 Prozent auf 4,04 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,17 Prozent auf 57,68 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,95 Prozent auf 470,00 EUR), GSK (-0,79 Prozent auf 14,44 GBP), Unilever (-0,54 Prozent auf 47,64 GBP) und Intesa Sanpaolo (-0,32 Prozent auf 3,87 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4 122 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 471,377 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,07 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

