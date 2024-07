Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain

Der STOXX 50 verzeichnete am Donnerstagabend Kursanstiege.

Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 4 533,14 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,063 Prozent schwächer bei 4 505,91 Punkten, nach 4 508,77 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 505,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 539,97 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,498 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 04.06.2024, den Stand von 4 479,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.04.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 411,22 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 988,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,78 Prozent aufwärts. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 1,78 Prozent auf 37,06 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,72 Prozent auf 29,00 GBP), BP (+ 1,59 Prozent auf 4,90 GBP), Novartis (+ 1,18 Prozent auf 97,24 CHF) und National Grid (+ 1,14 Prozent auf 9,23 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Roche (-1,06 Prozent auf 243,40 CHF), SAP SE (-0,34 Prozent auf 187,02 EUR), Richemont (-0,25 Prozent auf 140,55 CHF), Deutsche Telekom (-0,04 Prozent auf 23,75 EUR) und Enel (+ 0,07 Prozent auf 6,65 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 20 370 418 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 587,829 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,64 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,65 Prozent an der Spitze im Index.

