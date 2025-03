NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Studiendaten zum Medikament Cagrisema auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Die Resultate seien hinsichtlich des Gewichtsverlusts und der Dosierbarkeit gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er glaubt daher, dass es noch zu früh ist, um die Novo-Aktie positiver einzuschätzen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 13:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 13:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.