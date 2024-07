Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Mittwochnachmittag Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwind.

Um 15:57 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,73 Prozent aufwärts auf 18 379,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 385,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 224,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 10.06.2024, einen Stand von 18 514,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 079,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 692,50 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,76 Prozent zu. Bei 18 888,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 4,37 Prozent auf 28,42 EUR), Porsche (+ 3,86 Prozent auf 75,38 EUR), BMW (+ 2,30) Prozent auf 89,72 EUR), adidas (+ 2,17 Prozent auf 220,80 EUR) und QIAGEN (+ 1,87 Prozent auf 37,60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Merck (-1,37 Prozent auf 147,65 EUR), BASF (-0,97 Prozent auf 43,78 EUR), MTU Aero Engines (-0,88 Prozent auf 247,00 EUR), Covestro (-0,69 Prozent auf 54,94 EUR) und Symrise (-0,31 Prozent auf 113,45 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 135 376 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 219,252 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,53 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at