Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell

Wenig Veränderung ist am zweiten Tag der Woche in Frankfurt zu beobachten.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent auf 13 396,99 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 96,196 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,191 Prozent stärker bei 13 397,50 Punkten in den Handel, nach 13 371,94 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 13 450,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 371,37 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 624,65 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 10.06.2024, bei 15 029,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 080,12 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 3,07 Prozent ein. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell adesso SE (+ 3,60 Prozent auf 57,50 EUR), Ceconomy St (+ 2,81 Prozent auf 2,63 EUR), Grand City Properties (+ 2,46 Prozent auf 12,92 EUR), Hypoport SE (+ 2,32 Prozent auf 264,80 EUR) und Nagarro SE (+ 2,10 Prozent auf 72,90 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen RENK (-6,67 Prozent auf 22,32 EUR), Vitesco Technologies (-2,21 Prozent auf 47,82 EUR), Schaeffler (-2,08 Prozent auf 4,23 EUR), Medios (-1,74 Prozent auf 15,82 EUR) und pbb (-1,70 Prozent auf 5,48 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 519 592 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX mit 9,268 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie hat mit 4,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent bei der TAKKT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at