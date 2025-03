NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach detaillierten Jahreszahlen mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (FFO I) je Aktie sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analystin Stephanie Dossmann am Montag in ihrer ersten Reaktion. Der Mittelpunkt der FFO-Ausblicksspanne auf 2025 habe die Konsensschätzung etwas übertroffen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2025 / 03:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / 03:09 / ET



