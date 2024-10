Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit grünem Vorzeichen

Der LUS-DAX zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig bewegt.

Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent höher bei 19 466,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 19 351,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 514,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 929,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 262,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.10.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 14 807,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 16,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 19 678,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 3,79 Prozent auf 38,92 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,37 Prozent auf 99,18 EUR), Siemens Energy (+ 2,14 Prozent auf 37,79 EUR), Porsche (+ 1,47 Prozent auf 70,18 EUR) und SAP SE (+ 1,05 Prozent auf 221,35 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Continental (-2,22 Prozent auf 58,14 EUR), Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 493,90 EUR), QIAGEN (-1,23 Prozent auf 38,46 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,17 Prozent auf 57,68 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,95 Prozent auf 470,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 780 434 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 251,402 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,75 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

