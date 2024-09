Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 25 308,19 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 250,693 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,409 Prozent auf 25 193,38 Punkte an der Kurstafel, nach 25 296,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 169,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 310,71 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,52 Prozent nach unten. Der MDAX stand vor einem Monat, am 05.08.2024, bei 23 964,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, stand der MDAX noch bei 26 965,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, lag der MDAX noch bei 27 666,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gab der Index bereits um 5,70 Prozent nach. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 476,10 Punkte.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 3,57 Prozent auf 25,25 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,43 Prozent auf 84,34 EUR), TAG Immobilien (+ 1,48 Prozent auf 15,81 EUR), LEG Immobilien (+ 1,18 Prozent auf 92,40 EUR) und Scout24 (+ 1,13 Prozent auf 71,70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil thyssenkrupp (-3,32 Prozent auf 3,00 EUR), HUGO BOSS (-0,88 Prozent auf 37,10 EUR), KION GROUP (-0,82 Prozent auf 33,73 EUR), Nordex (-0,69 Prozent auf 14,41 EUR) und Aurubis (-0,68 Prozent auf 65,85 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 067 583 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 20,155 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,30 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,73 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at