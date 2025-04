LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat LEG von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 70 Euro gekappt. Analyst Paul May sieht aktuell kaum Anziehungskraft im deutschen Wohnimmobilienbereich. Dies schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung der Branche, in deren Zuge er auch seine einzige "Overweight"-Empfehlung für LEG revidierte. Die Anleger hätten die Branche als Profiteur sinkender Zinsen oder aber Hort der Stabilität in einer Rezession gesehen. Das erste Argument habe seinen Reiz verloren, mit Blick auf das zweite favorisiert er Schweizer Werte wie PSP Swiss Property oder Swiss Prime Site./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 21:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 03:00 / GMT



