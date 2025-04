NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LEG mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Er habe mit Blick auf die auslaufende Quartalsberichtssaison und die wohl länger erhöhten Zinsen seine Bewertungen für die europäischen Immobilienunternehmen überarbeitet, schrieb Analyst Neil Green in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung der Branche. Green rechnet nun mit einem langsameren Anstieg der Mieten sowie höheren Refinanzierungskosten bei Immobilienkäufen. Er senkte seine Kursziele, wobei er den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft verschob und für den Sektor immer noch ein 20-prozentiges Potenzial sieht. Deutschen Branchentiteln wie Vonovia und LEG traut er einen Kurssprung zu - diese hätten noch nicht auf die sinkenden Zinsen für Kredite reagiert, welche Investoren für ihre Käufe aufnähmen. Der deutsche Wohnimmobilienmarkt stehe dank des Nachfrageüberhangs auf einem soliden Fundament./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2025 / 21:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2025 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.