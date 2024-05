Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Plus

Letztendlich verbuchte der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,53 Prozent auf 14 372,84 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 116,750 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,099 Prozent auf 14 311,59 Punkte an der Kurstafel, nach 14 297,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 297,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 377,22 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,474 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.04.2024, den Wert von 14 154,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 707,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 673,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 14 638,48 Punkte. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Fielmann (+ 5,70 Prozent auf 46,35 EUR), pbb (+ 5,17 Prozent auf 4,68 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 4,64 Prozent auf 3,88 EUR), AUTO1 (+ 3,43 Prozent auf 4,94 EUR) und Varta (+ 3,26 Prozent auf 9,67 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen ATOSS Software (-5,56 Prozent auf 238,00 EUR), SCHOTT Pharma (-4,12 Prozent auf 37,70 EUR), Elmos Semiconductor (-3,59 Prozent auf 75,20 EUR), DEUTZ (-1,92 Prozent auf 5,35 EUR) und GRENKE (-1,60 Prozent auf 21,55 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 482 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 16,675 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,86 zu Buche schlagen. Mit 7,54 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at