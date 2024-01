Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Der SDAX gewann im XETRA-Handel schlussendlich 0,26 Prozent auf 13 797,35 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 113,691 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,282 Prozent fester bei 13 799,92 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 761,10 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 755,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 822,58 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 13 960,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 12 075,68 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.01.2023, den Wert von 13 102,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 0,172 Prozent ein. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SCHOTT Pharma (+ 5,49 Prozent auf 34,60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,50 Prozent auf 65,10 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,88 Prozent auf 6,28 EUR), Hypoport SE (+ 2,83 Prozent auf 192,70 EUR) und adesso SE (+ 2,78 Prozent auf 96,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen ADTRAN (-8,47 Prozent auf 6,59 USD), SFC Energy (-2,64 Prozent auf 17,70 EUR), PVA TePla (-2,47 Prozent auf 21,32 EUR), METRO (St) (-2,47 Prozent auf 6,33 EUR) und Ceconomy St (-2,23 Prozent auf 2,28 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX sticht die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 099 955 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 11,350 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,68 erwartet. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

