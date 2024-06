Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Am Dienstag tendiert der SDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,20 Prozent stärker bei 15 058,79 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 120,068 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,167 Prozent auf 15 054,36 Punkte an der Kurstafel, nach 15 029,25 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 15 052,29 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 068,35 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 14 837,44 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.03.2024, den Wert von 13 824,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 430,79 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8,95 Prozent nach oben. 15 337,24 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Ceconomy St (+ 1,64 Prozent auf 3,22 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,60 Prozent auf 63,50 EUR), SFC Energy (+ 1,32 Prozent auf 22,95 EUR), Hypoport SE (+ 1,22 Prozent auf 281,60 EUR) und CANCOM SE (+ 1,20 Prozent auf 32,08 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil ADTRAN (-5,62 Prozent auf 5,04 USD), MLP SE (-1,54 Prozent auf 6,41 EUR), Salzgitter (-1,26 Prozent auf 20,38 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,17 Prozent auf 20,36 EUR) und Klöckner (-0,81 Prozent auf 6,12 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der Ceconomy St-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 58 038 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 16,100 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,44 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

