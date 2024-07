HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ceconomy von 2,15 auf 3,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thilo Kleibauer hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen hinsichtlich des operativen Gewinns an und verschob außerdem den Bewertungszeitraum in die Zukunft. Der Elektronikhändler verfolge eine Wachstumsstrategie in einem schwachen Einzelhandelsumfeld. Die Aktien erscheinen fair bewertet./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.