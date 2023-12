Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Mittag zu

Am Donnerstag legt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,70 Prozent auf 3 337,77 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 490,410 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,642 Prozent auf 3 303,20 Punkte an der Kurstafel, nach 3 282,13 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 354,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 303,20 Punkten lag.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 2,70 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.11.2023, wurde der TecDAX auf 3 070,20 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 114,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, wurde der TecDAX mit 3 079,80 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 14,83 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 354,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 788,38 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 11,56 Prozent auf 57,90 EUR), EVOTEC SE (+ 9,15 Prozent auf 20,39 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 8,12 Prozent auf 99,56 EUR), Nordex (+ 7,67 Prozent auf 10,27 EUR) und ADTRAN (+ 5,65 Prozent auf 6,55 USD). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen MorphoSys (-5,58 Prozent auf 33,01 EUR), Deutsche Telekom (-2,66 Prozent auf 21,96 EUR), SAP SE (-1,64 Prozent auf 144,10 EUR), Nemetschek SE (-1,07 Prozent auf 79,60 EUR) und AIXTRON SE (-0,72 Prozent auf 38,63 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 299 070 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 172,320 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Die SMA Solar-Aktie präsentiert mit 8,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

