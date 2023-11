Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Gewinnen

Am Donnerstag legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,14 Prozent auf 7 480,05 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,294 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 469,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7 469,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 494,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 450,60 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,322 Prozent. Vor einem Monat, am 23.10.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 374,83 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 23.08.2023, bei 7 320,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.11.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 465,24 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2023 bereits um 0,980 Prozent ein. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 047,06 Punkte. 7 206,82 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Intertek (+ 3,55 Prozent auf 39,65 GBP), BP (+ 1,84 Prozent auf 4,75 GBP), Smurfit Kappa (+ 1,56 Prozent auf 31,21 EUR), Ashtead (+ 1,29 Prozent auf 47,86 GBP) und J Sainsbury (+ 1,24 Prozent auf 2,70 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Vodafone Group (-5,35 Prozent auf 0,71 GBP), Whitbread (-3,83 Prozent auf 32,16 GBP), National Grid (-3,05 Prozent auf 10,02 GBP), Imperial Brands (-2,34 Prozent auf 18,35 GBP) und JD Sports Fashion (-2,11 Prozent auf 1,47 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 19 959 338 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit 196,794 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 11,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

