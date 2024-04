Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Dienstag steht der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,26 Prozent im Plus bei 8 044,81 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,484 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 023,87 Punkten, nach 8 023,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 076,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 021,67 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, notierte der FTSE 100 bei 7 930,92 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, bei 7 485,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 914,13 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,19 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 076,52 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Associated British Foods (+ 8,98 Prozent auf 27,31 GBP), Ocado Group (+ 5,41 Prozent auf 3,78 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,76 Prozent auf 1,23 GBP), StJamess Place (+ 2,97 Prozent auf 4,44 GBP) und Ashtead (+ 2,91 Prozent auf 57,24 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Anglo American (-2,27 Prozent auf 21,11 GBP), Antofagasta (-2,09 Prozent auf 21,55 GBP), Croda International (-1,71 Prozent auf 48,88 GBP), Fresnillo (-1,45 Prozent auf 5,79 GBP) und D S Smith (-1,41 Prozent auf 3,50 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 116 358 545 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 212,052 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

