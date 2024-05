Freundlicher Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Am Dienstag klettert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,31 Prozent auf 8 172,62 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,588 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 147,03 Punkte an der Kurstafel, nach 8 147,03 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 172,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 144,82 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 952,62 Punkten. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, den Wert von 7 666,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 870,57 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,84 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 189,14 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit HSBC (+ 3,12 Prozent auf 6,84 GBP), Standard Chartered (+ 2,14 Prozent auf 6,98 GBP), StJamess Place (+ 1,53) Prozent auf 4,52 GBP), Beazley (+ 1,37 Prozent auf 6,67 GBP) und Rightmove (+ 1,05 Prozent auf 5,22 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Prudential (-4,80 Prozent auf 7,06 GBP), Fresnillo (-1,86 Prozent auf 5,80 GBP), Ocado Group (-1,19 Prozent auf 3,51 GBP), Whitbread (-1,08 Prozent auf 30,14 GBP) und Vodafone Group (-0,69 Prozent auf 0,70 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 665 119 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 218,055 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,64 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at