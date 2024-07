Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

Der FTSE 100 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 8 166,76 Punkten ab. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,525 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 164,12 Punkte an der Kurstafel, nach 8 164,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 225,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 164,12 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 8 275,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 952,62 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 531,53 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 5,77 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Glencore (+ 2,35 Prozent auf 4,62 GBP), Standard Chartered (+ 2,26 Prozent auf 7,32 GBP), Phoenix Group (+ 2,11 Prozent auf 5,33 GBP), Barclays (+ 2,06 Prozent auf 2,13 GBP) und Land Securities Group (+ 1,69 Prozent auf 6,30 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen BAE Systems (-3,64 Prozent auf 12,72 GBP), Beazley (-3,04 Prozent auf 6,87 GBP), Anglo American (-2,78 Prozent auf 24,33 GBP), 3i (-2,61 Prozent auf 29,86 GBP) und RS Group (-2,00 Prozent auf 6,87 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 126 825 096 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 225,592 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

2024 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 10,34 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at