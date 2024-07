Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich

Der FTSE 100 knüpft am Montagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,54 Prozent auf 8 200,01 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,542 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8 155,72 Punkte an der Kurstafel, nach 8 155,72 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 203,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 155,72 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 8 237,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 023,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 7 663,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 6,20 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rentokil Initial (+ 12,16 Prozent auf 5,03 GBP), Ocado Group (+ 6,71 Prozent auf 4,03 GBP), Entain (+ 3,57 Prozent auf 6,67 GBP), National Grid (+ 1,92 Prozent auf 9,53 GBP) und Flutter Entertainment (+ 1,69 Prozent auf 156,25 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil easyJet (-5,86 Prozent auf 4,32 GBP), International Consolidated Airlines (-2,06 Prozent auf 1,67 GBP), D S Smith (-1,15 Prozent auf 4,42 GBP), Fresnillo (-1,06 Prozent auf 6,10 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,70 Prozent auf 27,74 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 2 738 775 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 222,787 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at