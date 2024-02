Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels steigen

Der NASDAQ Composite bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,77 Prozent auf 15 479,98 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,270 Prozent stärker bei 15 403,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 361,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 15 510,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 366,78 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,060 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 02.01.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14 765,94 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 02.11.2023, einen Stand von 13 294,19 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 02.02.2023, den Wert von 12 200,82 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,84 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 630,58 Punkten. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Deckers Outdoor (+ 11,03 Prozent auf 858,09 USD), Ebix (+ 6,98 Prozent auf 2,30 USD), Amazon (+ 6,84 Prozent auf 170,17 USD), Donegal Group B (+ 4,64 Prozent auf 15,10 USD) und AmeriServ Financial (+ 4,38 Prozent auf 3,10 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Exponent (-17,52 Prozent auf 74,17 USD), Open Text (-5,84 Prozent auf 55,59 CAD), Columbia Sportswear (-5,50 Prozent auf 77,56 USD), Ballard Power (-4,48 Prozent auf 3,20 USD) und Nektar Therapeutics (-4,31 Prozent auf 0,56 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 941 969 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,715 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Im NASDAQ Composite verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 41,02 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at