Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Montagmittag fester

Aktuell legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,03 Prozent höher bei 41 187,40 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,591 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,719 Prozent tiefer bei 40 879,12 Punkten in den Handel, nach 41 175,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41 420,05 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 41 179,61 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 26.07.2024, bei 40 589,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, notierte der Dow Jones bei 39 069,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, notierte der Dow Jones bei 34 346,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 9,21 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 41 420,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Coca-Cola (+ 1,12 Prozent auf 70,57 USD), Salesforce (+ 1,04 Prozent auf 266,74 USD), American Express (+ 1,02 Prozent auf 253,87 USD), Dow (+ 0,97 Prozent auf 54,05 USD) und Walt Disney (+ 0,87 Prozent auf 91,35 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Intel (-2,09 Prozent auf 20,11 USD), Boeing (-1,33 Prozent auf 172,64 USD), Microsoft (-0,75 Prozent auf 413,67 USD), Apple (-0,73 Prozent auf 225,18 USD) und Amgen (-0,63 Prozent auf 326,74 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 992 897 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,085 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at