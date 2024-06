Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,33 Prozent fester bei 19 465,18 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,771 Prozent stärker bei 19 358,26 Punkten in den Handel, nach 19 210,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 19 556,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 347,28 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2,74 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 161,18 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, bei 18 219,11 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.06.2023, den Wert von 14 784,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 17,66 Prozent aufwärts. Bei 19 556,90 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Autodesk (+ 5,45 Prozent auf 223,02 USD), Align Technology (+ 5,07 Prozent auf 266,13 USD), Intuit (+ 4,50) Prozent auf 592,22 USD), Micron Technology (+ 4,21 Prozent auf 140,75 USD) und Marvell Technology (+ 4,20 Prozent auf 73,36 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Exelon (-4,03 Prozent auf 34,75 USD), Zoom Video Communications (-3,71 Prozent auf 60,52 USD), Illumina (-3,62 Prozent auf 108,51 USD), Warner Bros Discovery (-2,86 Prozent auf 7,81 USD) und Monster Beverage (-2,72 Prozent auf 49,77 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 59 364 845 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,961 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

