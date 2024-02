Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag stärker

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,28 Prozent auf 15 800,32 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,035 Prozent höher bei 15 762,23 Punkten, nach 15 756,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 813,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 739,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,19 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 08.01.2024, einen Stand von 14 843,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13 650,41 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 08.02.2023, einen Stand von 11 910,52 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,01 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 15 813,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Monolithic Power Systems (+ 16,19 Prozent auf 749,87 USD), MicroStrategy (+ 13,82 Prozent auf 578,22 USD), CSG Systems International (+ 12,88 Prozent auf 52,33 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11,41 Prozent auf 0,54 USD) und Century Casinos (+ 10,03 Prozent auf 3,51 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Omnicell (-11,58 Prozent auf 28,70 USD), NetGear (-10,06 Prozent auf 12,88 USD), Snap-On (-9,39 Prozent auf 266,85 USD), Ebix (-8,12 Prozent auf 2,25 USD) und Geospace Technologies (-7,53 Prozent auf 14,50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die ImmunoGen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 072 240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,795 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die SIGA Technologies-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 67,68 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CRESUD-Aktie an.

