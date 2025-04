NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt zurück

Aktuell ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,89 Prozent schwächer bei 17 228,82 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 17 390,93 Zählern und damit 0,046 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 382,94 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 128,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 467,35 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat, am 28.03.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 17 322,99 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 733,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, einen Stand von 15 927,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 sank der Index bereits um 10,64 Prozent. Bei 20 118,61 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cumulus Media A (+ 9,45 Prozent auf 0,22 USD), Provident Financial (+ 5,42 Prozent auf 15,18 USD), SurModics (+ 4,45 Prozent auf 30,77 USD), JetBlue Airways (+ 3,09 Prozent auf 4,00 USD) und Century Casinos (+ 3,03 Prozent auf 1,36 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen FreightCar America (-8,44 Prozent auf 5,81 USD), Nissan Motor (-7,50 Prozent auf 2,22 USD), Commercial Vehicle Group (-7,30 Prozent auf 0,93 USD), Sangamo Therapeutics (-6,72 Prozent auf 0,73 USD) und Nektar Therapeutics (-6,64 Prozent auf 0,72 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 511 766 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,771 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 4,70 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at