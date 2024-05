Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start zu

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 16 842,89 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,038 Prozent fester bei 16 839,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 832,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 853,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 810,77 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,843 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 451,31 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, bei 16 041,62 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2023, den Stand von 12 720,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 14,07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 16 853,36 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Enzon Pharmaceuticals (+ 5,84 Prozent auf 0,10 USD), Harvard Bioscience (+ 4,28 Prozent auf 3,41 USD), Electronic Arts (+ 3,70 Prozent auf 133,62 USD), Sangamo Therapeutics (+ 3,60 Prozent auf 0,62 USD) und AngioDynamics (+ 3,41 Prozent auf 6,06 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Photronics (-14,60 Prozent auf 24,14 USD), Modine Manufacturing (-7,36 Prozent auf 94,00 USD), Ebix (-5,26 Prozent auf 0,45 USD), Atrion (-4,48 Prozent auf 451,25 USD) und Century Aluminum (-4,43 Prozent auf 18,12 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Anglo American-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 088 240 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,911 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Comtech Telecommunications-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

