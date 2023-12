Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,46 Prozent fester bei 15 033,30 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 15 006,18 Zählern und damit 0,283 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 963,87 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 15 047,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 003,23 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14 265,86 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 22.09.2023, den Stand von 13 211,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.12.2022, lag der NASDAQ Composite bei 10 476,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 44,73 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 069,29 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 265,04 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell ANSYS (+ 11,41 Prozent auf 337,75 USD), Donegal Group B (+ 9,35 Prozent auf 14,50 USD), Cutera (+ 9,31 Prozent auf 3,17 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 8,37 Prozent auf 31,99 USD) und Neurocrine Biosciences (+ 6,92 Prozent auf 129,54 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Trinity Biotech (-16,00 Prozent auf 0,42 USD), Nortech Systems (-3,66 Prozent auf 9,73 USD), Enzon Pharmaceuticals (-3,15 Prozent auf 0,10 USD), QC (-2,94 Prozent auf 0,66 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-2,05 Prozent auf 3,35 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 039 139 Aktien gehandelt. Mit 2,753 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 40,50 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at