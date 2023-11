Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 13 579,64 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,274 Prozent auf 13 555,79 Punkte an der Kurstafel, nach 13 518,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 13 516,56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 579,81 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13 431,34 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 07.08.2023, bei 13 994,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2022, wurde der NASDAQ Composite mit 10 564,52 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 30,74 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Myriad Genetics (+ 11,08 Prozent auf 18,15 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 8,90 Prozent auf 83,00 USD), Agenus (+ 8,39 Prozent auf 0,85 USD), Cutera (+ 7,54 Prozent auf 3,28 USD) und Veeco Instruments (+ 5,71 Prozent auf 26,28 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil ADTRAN (-25,65 Prozent auf 5,45 USD), EMCORE (-7,32 Prozent auf 0,48 USD), Enzon Pharmaceuticals (-6,51 Prozent auf 0,13 USD), Gladstone Commercial (-5,99 Prozent auf 11,78 USD) und Patterson-UTI Energy (-4,56 Prozent auf 11,92 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 764 674 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,582 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 51,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at