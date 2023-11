Freundlicher Handel in New York: Zum Start Gewinne im NASDAQ Composite

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Freitag.

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,93 Prozent fester bei 13 417,50 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 13 362,85 Zählern und damit 0,516 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 294,19 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 13 344,73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 457,22 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 5,23 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13 059,47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 959,72 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 03.11.2022, bei 10 342,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 29,18 Prozent. Bei 14 446,55 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 265,04 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Expedia (+ 16,05 Prozent auf 110,06 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 13,16 Prozent auf 0,15 USD), FARO Technologies (+ 11,70 Prozent auf 16,32 USD), EMCORE (+ 10,85 Prozent auf 0,51 USD) und Anika Therapeutics (+ 9,53 Prozent auf 20,80 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Provident Financial (-12,26 Prozent auf 10,16 USD), Olympic Steel (-6,31 Prozent auf 50,46 USD), Escalon Medical (-6,27 Prozent auf 0,18 USD), Dixie Group (-3,13 Prozent auf 0,62 USD) und Paychex (-2,89 Prozent auf 109,22 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 5 488 189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,559 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

2023 verzeichnet die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 51,47 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at