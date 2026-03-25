Seit Jahren ist BNP Paribas Zertifikate für Österreichs Anleger da - mit Top-Services und -Produkten. Vor Ort und Online. Ihre Stimme, unser Ansporn. -W-

Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euronext-Handel im Fokus 25.03.2026 12:27:16

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mittags stärker

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mittags stärker

Der CAC 40 verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,73 Prozent höher bei 7 877,91 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,274 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,20 Prozent fester bei 7 837,04 Punkten in den Handel, nach 7 743,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 878,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 828,17 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 4,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 559,07 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Wert von 8 103,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wies der CAC 40 8 108,59 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 3,87 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 255 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 228,712 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,66 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 160,68 -1,95% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 458,10 -0,64% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 47,32 -1,38% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 5,83 -0,95% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 698,13 -0,92%