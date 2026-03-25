Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mittags stärker

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,73 Prozent höher bei 7 877,91 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,274 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,20 Prozent fester bei 7 837,04 Punkten in den Handel, nach 7 743,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 878,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 828,17 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 4,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 559,07 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Wert von 8 103,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wies der CAC 40 8 108,59 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 3,87 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 255 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 228,712 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,66 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at