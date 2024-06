Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain

Um 09:12 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,94 Prozent höher bei 8 067,76 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,477 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,960 Prozent auf 8 069,62 Punkte an der Kurstafel, nach 7 992,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 072,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 060,15 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.05.2024, wurde der CAC 40 mit 7 957,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 934,17 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wies der CAC 40 7 270,69 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 7,13 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im CAC 40

Die stärksten Einzelwerte im CAC 40 sind aktuell STMicroelectronics (+ 3,43 Prozent auf 38,80 EUR), Crédit Agricole (+ 1,34 Prozent auf 15,09 EUR), VINCI (+ 1,16 Prozent auf 115,93 EUR), Stellantis (+ 1,03 Prozent auf 20,44 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,93 Prozent auf 740,55 EUR). Zu den schwächsten CAC 40-Aktien zählen hingegen Sanofi (-1,49 Prozent auf 88,42 EUR), Danone (+ 0,52 Prozent auf 59,35 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,93 Prozent auf 740,55 EUR), Stellantis (+ 1,03 Prozent auf 20,44 EUR) und VINCI (+ 1,16 Prozent auf 115,93 EUR).

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 1 238 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 365,691 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

2024 präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,92 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at