Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsende steigen

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Letztendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0,38 Prozent fester bei 16 007,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,118 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,359 Prozent fester bei 16 003,00 Punkten, nach 15 945,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 007,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 944,33 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bewegte sich der SPI bei 16 038,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 259,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der SPI mit 15 006,29 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 9,86 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 309,66 Punkten. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Molecular Partners (+ 10,05 Prozent auf 7,12 CHF), Perrot Duval SA (+ 9,80 Prozent auf 56,00 CHF), DocMorris (+ 6,45 Prozent auf 58,55 CHF), Zwahlen et Mayr SA (+ 6,00 Prozent auf 159,00 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,78 Prozent auf 10,62 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen PolyPeptide (-8,96 Prozent auf 29,45 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-6,55 Prozent auf 11,42 CHF), Relief Therapeutics (-4,27 Prozent auf 1,12 CHF), Spexis (-3,59 Prozent auf 0,03 CHF) und Autoneum (-3,12 Prozent auf 130,60 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 120 273 289 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 256,627 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at