Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Mittag in der Gewinnzone

Am Montag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,15 Prozent fester bei 2 005,67 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,174 Prozent auf 1 999,11 Punkte an der Kurstafel, nach 2 002,59 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 993,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 009,70 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 1 948,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, wies der SLI einen Wert von 1 869,68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 756,13 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,73 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 1,57 Prozent auf 258,80 CHF), Lindt (+ 1,32 Prozent auf 10 760,00 CHF), Swiss Re (+ 1,17 Prozent auf 112,10 CHF), Partners Group (+ 1,00 Prozent auf 1 258,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 52,36 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swatch (I) (-10,52 Prozent auf 169,30 CHF), Richemont (-3,22 Prozent auf 138,40 CHF), ams (-1,56 Prozent auf 1,32 CHF), Sandoz (-0,29 Prozent auf 34,96 CHF) und Sika (-0,19 Prozent auf 265,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 737 693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 249,775 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,53 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

