Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Nachmittag fester

Um 15:42 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,25 Prozent nach oben auf 1 844,27 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,442 Prozent höher bei 1 847,84 Punkten, nach 1 839,71 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 838,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 848,81 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 22.03.2024, den Stand von 1 913,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 783,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, betrug der SLI-Kurs 1 787,57 Punkte.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,58 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 4,27 Prozent auf 30,77 CHF), Straumann (+ 2,07 Prozent auf 135,85 CHF), Sonova (+ 1,85 Prozent auf 252,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,61 Prozent auf 252,70 CHF) und Roche (+ 1,44 Prozent auf 225,30 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen UBS (-1,91 Prozent auf 25,21 CHF), Nestlé (-1,83 Prozent auf 93,50 CHF), VAT (-1,39 Prozent auf 452,70 CHF), Julius Bär (-1,11 Prozent auf 47,90 CHF) und Lindt (-1,06 Prozent auf 10 310,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 827 918 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 256,598 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,57 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

