SLI aktuell: SLI mittags im Minus

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,11 Prozent schwächer bei 2 050,50 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,010 Prozent stärker bei 2 052,94 Punkten, nach 2 052,74 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 055,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 047,54 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 018,93 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2025, den Stand von 1 976,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 985,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 6,71 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 3,75 Prozent auf 11,90 CHF), Adecco SA (+ 3,11 Prozent auf 24,54 CHF), Lindt (+ 2,82 Prozent auf 12 750,00 CHF), Holcim (+ 1,72 Prozent auf 66,40 CHF) und SGS SA (+ 1,23 Prozent auf 87,06 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen UBS (-1,89 Prozent auf 32,20 CHF), Logitech (-1,70 Prozent auf 89,20 CHF), Richemont (-1,63 Prozent auf 157,25 CHF), Swatch (I) (-0,98 Prozent auf 156,35 CHF) und Straumann (-0,80 Prozent auf 89,10 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 885 913 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 246,367 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,35 zu Buche schlagen. Mit 4,91 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at