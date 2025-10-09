Logitech Aktie
09.10.2025 12:27:18
SLI aktuell: SLI mittags im Minus
Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,11 Prozent schwächer bei 2 050,50 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,010 Prozent stärker bei 2 052,94 Punkten, nach 2 052,74 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 055,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 047,54 Punkten lag.
SLI-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 018,93 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2025, den Stand von 1 976,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 985,03 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 6,71 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 3,75 Prozent auf 11,90 CHF), Adecco SA (+ 3,11 Prozent auf 24,54 CHF), Lindt (+ 2,82 Prozent auf 12 750,00 CHF), Holcim (+ 1,72 Prozent auf 66,40 CHF) und SGS SA (+ 1,23 Prozent auf 87,06 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen UBS (-1,89 Prozent auf 32,20 CHF), Logitech (-1,70 Prozent auf 89,20 CHF), Richemont (-1,63 Prozent auf 157,25 CHF), Swatch (I) (-0,98 Prozent auf 156,35 CHF) und Straumann (-0,80 Prozent auf 89,10 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 885 913 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 246,367 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,35 zu Buche schlagen. Mit 4,91 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|25,92
|2,21%
|ams-OSRAM AG
|12,60
|3,45%
|Holcim AG
|69,92
|0,00%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|13 320,00
|0,45%
|Logitech S.A.
|96,42
|-0,08%
|Richemont
|171,75
|0,79%
|Roche AG (Genussschein)
|292,10
|0,27%
|SGS SA
|93,40
|1,17%
|Straumann Holding AG
|95,98
|-0,52%
|Swatch (I)
|170,30
|0,32%
|Temenos AG
|70,85
|-0,21%
|UBS
|34,89
|-1,22%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|620,40
|-0,32%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 051,12
|-0,08%
Börse aktuell - Live TickerVorgaben und Entspannung in Gaza-Konflikt: ATX zeigt sich mit Gewinnen -- DAX-Gewinne bröckeln nach neuem Rekord -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Japan erreicht neues Allzeithoch
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feiert unterdessen ein neues Rekordhoch. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.