Freundlicher Handel in Zürich: SLI liegt zum Handelsstart im Plus

Der SLI bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 1,07 Prozent stärker bei 1 881,23 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,787 Prozent auf 1 876,01 Punkte an der Kurstafel, nach 1 861,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 883,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 875,69 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,420 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der SLI auf 1 953,39 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, wurde der SLI mit 1 882,88 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.08.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 759,73 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,68 Prozent nach oben. Bei 2 009,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Holcim (+ 1,66 Prozent auf 74,74 CHF), Sandoz (+ 1,62 Prozent auf 35,21 CHF), Julius Bär (+ 1,52 Prozent auf 46,61 CHF), UBS (+ 1,51 Prozent auf 24,18 CHF) und Sika (+ 1,42 Prozent auf 243,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 247,00 CHF), Swisscom (+ 0,10 Prozent auf 516,00 CHF), Nestlé (+ 0,21 Prozent auf 87,70 CHF), Swatch (I) (+ 0,28 Prozent auf 177,00 CHF) und Richemont (+ 0,29 Prozent auf 122,75 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 314 707 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,905 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,22 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

