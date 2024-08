Freundlicher Handel in Zürich: SLI mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,66 Prozent höher bei 2 006,90 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,169 Prozent stärker bei 1 997,15 Punkten, nach 1 993,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 994,40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 006,90 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,065 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 985,86 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, bei 1 943,98 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, bei 1 731,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 13,80 Prozent. Bei 2 009,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Givaudan (+ 2,72 Prozent auf 4 312,00 CHF), Lonza (+ 1,74 Prozent auf 561,20 CHF), VAT (+ 1,36 Prozent auf 432,20 CHF), Alcon (+ 1,23 Prozent auf 82,08 CHF) und Swiss Re (+ 1,21 Prozent auf 116,85 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sonova (-0,72 Prozent auf 290,90 CHF), UBS (-0,61 Prozent auf 26,28 CHF), Sandoz (-0,45 Prozent auf 37,52 CHF), Julius Bär (-0,18 Prozent auf 49,89 CHF) und Holcim (-0,07 Prozent auf 80,58 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 784 934 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 245,170 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,08 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

