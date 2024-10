Freundlicher Handel in Zürich: SLI stärker

Derzeit zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SLI legt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,55 Prozent auf 2 003,32 Punkte zu. Zuvor ging der SLI 0,112 Prozent leichter bei 1 990,13 Punkten in den Handel, nach 1 992,37 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 004,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 984,91 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0,416 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.09.2024, betrug der SLI-Kurs 1 963,14 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, lag der SLI bei 1 984,59 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 1 687,35 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Schindler (+ 3,71 Prozent auf 257,20 CHF), Nestlé (+ 2,24 Prozent auf 85,76 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 50,14 CHF), Julius Bär (+ 1,37 Prozent auf 54,62 CHF) und UBS (+ 1,32 Prozent auf 28,35 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Alcon (-0,82 Prozent auf 81,92 CHF), VAT (-0,78 Prozent auf 368,60 CHF), Straumann (-0,73 Prozent auf 129,30 CHF), Givaudan (-0,68 Prozent auf 4 364,00 CHF) und Logitech (-0,67 Prozent auf 74,24 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3 069 745 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 229,869 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Adecco SA-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

