Freundlicher Handel in Zürich: SMI mittags mit Gewinnen

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,41 Prozent stärker bei 12 291,86 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,421 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,406 Prozent auf 12 291,15 Punkte an der Kurstafel, nach 12 241,49 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 299,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 236,90 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Stand von 11 993,83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 332,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Stand von 11 317,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,04 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 434,03 Punkte. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,64 Prozent auf 272,10 CHF), UBS (+ 1,23 Prozent auf 27,24 CHF), Nestlé (+ 1,07 Prozent auf 88,86 CHF), Givaudan (+ 0,79 Prozent auf 4 229,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,78 Prozent auf 674,80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Richemont (-1,45 Prozent auf 132,95 CHF), Holcim (-0,74 Prozent auf 83,02 CHF), Logitech (-0,20 Prozent auf 78,68 CHF), Lonza (-0,03 Prozent auf 580,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,02 Prozent auf 48,21 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 024 834 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,501 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at