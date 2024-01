Freundlicher Handel in Zürich: SMI schlussendlich fester

Der SMI verzeichnete am Donnerstagabend Kursanstiege.

Zum Handelsende tendierte der SMI im SIX-Handel 0,41 Prozent fester bei 11 193,78 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,280 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,125 Prozent auf 11 162,44 Punkte an der Kurstafel, nach 11 148,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 11 088,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 218,02 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,404 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.12.2023, wies der SMI einen Stand von 11 155,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der SMI einen Wert von 10 675,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, lag der SMI bei 11 366,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,211 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 309,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 088,62 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 10,39 Prozent auf 116,35 CHF), Partners Group (+ 1,74 Prozent auf 1 113,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,44 Prozent auf 36,62 CHF), Lonza (+ 1,42 Prozent auf 364,00 CHF) und UBS (+ 0,75 Prozent auf 25,48 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,08 Prozent auf 293,50 CHF), Zurich Insurance (-0,94 Prozent auf 430,20 CHF), Geberit (-0,77 Prozent auf 487,00 CHF), Swiss Re (-0,74 Prozent auf 96,96 CHF) und Sika (-0,68 Prozent auf 233,20 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 783 911 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 270,436 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

