Freundlicher Handel in Zürich: SMI zeigt sich fester

Am Montag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SMI springt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,72 Prozent auf 12 079,82 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,381 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,943 Prozent auf 12 106,94 Punkte an der Kurstafel, nach 11 993,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 12 107,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 022,16 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 000,86 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 730,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bewegte sich der SMI bei 11 280,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,14 Prozent. Bei 12 295,18 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. 11 064,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 2,12 Prozent auf 27,01 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,97 Prozent auf 263,50 CHF), Swiss Life (+ 1,42 Prozent auf 670,00 CHF), Swiss Re (+ 1,39 Prozent auf 113,05 CHF) und Sonova (+ 1,22 Prozent auf 281,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Sika (-0,35 Prozent auf 256,30 CHF), Geberit (+ 0,04 Prozent auf 531,00 CHF), Lonza (+ 0,06 Prozent auf 490,70 CHF), Partners Group (+ 0,17 Prozent auf 1 156,00 CHF) und Roche (+ 0,28 Prozent auf 250,20 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 416 425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,618 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at