Freundlicher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell

Der SLI verzeichnet am Dienstagmittag Kursgewinne.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,51 Prozent höher bei 1 675,65 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,136 Prozent stärker bei 1 669,48 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 667,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 666,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 677,03 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 1 702,29 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 14.08.2023, einen Stand von 1 754,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, wies der SLI einen Stand von 1 707,35 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 0,322 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 599,02 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 3,30 Prozent auf 26,27 CHF), Richemont (+ 2,63 Prozent auf 107,35 CHF), Straumann (+ 1,83 Prozent auf 114,20 CHF), Sonova (+ 1,59 Prozent auf 229,60 CHF) und Lonza (+ 1,43 Prozent auf 340,40 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil UBS (-2,15 Prozent auf 21,40 CHF), Swisscom (-0,67 Prozent auf 507,80 CHF), Givaudan (-0,38 Prozent auf 3 171,00 CHF), SGS SA (-0,22 Prozent auf 73,64 CHF) und Swiss Re (-0,16 Prozent auf 99,04 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 923 417 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266,506 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

