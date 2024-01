Freundlicher Handel in Zürich: SPI in Grün

Der Handel in Zürich verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent stärker bei 14 892,75 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,007 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,076 Prozent auf 14 891,02 Punkte an der Kurstafel, nach 14 879,75 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 931,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 14 872,86 Einheiten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Stand von 14 571,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 13 576,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, wurde der SPI mit 14 601,54 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,22 Prozent nach oben. 14 931,98 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Spexis (+ 6,77 Prozent auf 0,33 CHF), Relief Therapeutics (+ 6,21 Prozent auf 1,71 CHF), DKSH (+ 5,46 Prozent auf 59,85 CHF), Idorsia (+ 5,03 Prozent auf 1,59 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 4,90 Prozent auf 53,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Kinarus (-21,05 Prozent auf 0,00 CHF), Addex Therapeutics (-10,80 Prozent auf 0,08 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,75 Prozent auf 0,52 CHF), Bellevue (-4,96 Prozent auf 23,00 CHF) und HOCHDORF (-4,41 Prozent auf 13,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Kinarus-Aktie. 24 907 390 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,500 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,20 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at