Freundlicher Handel in Zürich: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der SPI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,98 Prozent höher bei 16 157,82 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,064 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,153 Prozent leichter bei 15 975,79 Punkten, nach 16 000,22 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 178,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 933,19 Einheiten.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 3,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2025, wies der SPI einen Wert von 17 205,73 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 24.01.2025, bei 16 370,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2024, stand der SPI bei 15 156,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 4,12 Prozent. Bei 17 386,61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit BELIMO (+ 12,40 Prozent auf 621,00 CHF), Klingelnberg (+ 7,55 Prozent auf 11,40 CHF), Evolva (+ 7,27 Prozent auf 1,18 CHF), ams-OSRAM (+ 7,05 Prozent auf 6,69 CHF) und Perrot Duval SA (+ 6,56 Prozent auf 65,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-9,38 Prozent auf 11,78 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-9,38 Prozent auf 145,00 CHF), Addex Therapeutics (-5,26 Prozent auf 0,05 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,84 Prozent auf 236,00 CHF) und Feintool International (-4,55 Prozent auf 10,50 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 117 825 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 239,161 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 9,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at