Freundlicher Handel in Zürich: SPI mit Zuschlägen

Am Donnerstag legt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,49 Prozent auf 16 219,65 Punkte zu. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,992 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,267 Prozent auf 16 184,38 Punkte an der Kurstafel, nach 16 141,32 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 16 256,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 182,82 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,877 Prozent aufwärts. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 06.05.2024, bei 15 158,18 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 06.03.2024, den Stand von 15 003,63 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 06.06.2023, den Wert von 15 083,72 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 11,32 Prozent zu Buche. Bei 16 256,43 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Arundel (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), EFG International (+ 6,10 Prozent auf 13,22 CHF), Peach Property Group (+ 5,59 Prozent auf 9,64 CHF), Meyer Burger (+ 4,94 Prozent auf 0,01 CHF) und Molecular Partners (+ 4,90 Prozent auf 3,85 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Julius Bär (-6,80 Prozent auf 50,70 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,84 Prozent auf 0,55 CHF), ams (-3,75 Prozent auf 1,36 CHF), Kudelski (-3,48 Prozent auf 1,39 CHF) und Bellevue (-3,05 Prozent auf 17,50 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 121 466 679 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 258,488 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at