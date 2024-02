Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester

Der SPI verzeichnete am Montagabend Kursanstiege.

Zum Handelsschluss bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,82 Prozent stärker bei 14 634,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,932 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,333 Prozent auf 14 564,06 Punkte an der Kurstafel, nach 14 515,69 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 563,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 14 638,44 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SPI wurde vor einem Monat, am 12.01.2024, mit 14 631,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 13 860,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, den Wert von 14 337,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,446 Prozent. Bei 14 931,98 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Arundel (+ 23,14 Prozent auf 0,15 CHF), Peach Property Group (+ 9,00 Prozent auf 10,90 CHF), Perrot Duval SA (+ 6,25 Prozent auf 59,50 CHF), Arbonia (+ 5,95 Prozent auf 10,68 CHF) und SHL Telemedicine (+ 5,88 Prozent auf 5,40 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,00 Prozent auf 9,20 CHF), ObsEva (-4,00 Prozent auf 0,06 CHF), ONE swiss bank (-2,78 Prozent auf 3,50 CHF), GAM (-2,60 Prozent auf 0,36 CHF) und ASMALLWORLD (-2,58 Prozent auf 1,51 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 9 641 049 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 264,797 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

