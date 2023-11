Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende in der Gewinnzone

Schlussendlich wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Zum Handelsschluss tendierte der SPI im SIX-Handel 1,42 Prozent fester bei 14 097,54 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,824 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,116 Prozent auf 13 915,81 Punkte an der Kurstafel, nach 13 899,63 Punkten am Vortag.

Bei 13 885,32 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 097,54 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 14 240,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, notierte der SPI bei 14 654,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, erreichte der SPI einen Wert von 14 104,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,379 Prozent nach oben. Bei 15 314,62 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Kinarus (+ 33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Arundel (+ 29,41 Prozent auf 0,22 CHF), DocMorris (+ 16,56 Prozent auf 49,54 CHF), Kudelski (+ 14,23 Prozent auf 1,45 CHF) und ObsEva (+ 10,89 Prozent auf 0,05 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Spexis (-27,27 Prozent auf 0,04 CHF), GAM (-9,68 Prozent auf 0,42 CHF), Addex Therapeutics (-8,37 Prozent auf 0,05 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,32 Prozent auf 0,40 CHF) und SHL Telemedicine (-4,24 Prozent auf 7,90 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 141 753 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 266,506 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die Achiko-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

