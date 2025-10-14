Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

SPI-Kursentwicklung 14.10.2025 09:29:39

Börse Zürich: SPI zum Start des Dienstagshandels leichter

Börse Zürich: SPI zum Start des Dienstagshandels leichter

SPI-Handel am zweiten Tag der Woche.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,47 Prozent tiefer bei 17 140,70 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,219 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,567 Prozent auf 17 123,83 Punkte an der Kurstafel, nach 17 221,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 122,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 140,70 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 16 945,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 629,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2024, notierte der SPI bei 16 339,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 10,45 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 17 456,95 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 361,69 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell GAM (+ 6,25 Prozent auf 0,19 CHF), Curatis (+ 2,72 Prozent auf 13,20 CHF), Givaudan (+ 1,31 Prozent auf 3 411,00 CHF), Swiss Life (+ 1,20 Prozent auf 876,80 CHF) und Bellevue (+ 0,87 Prozent auf 9,24 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Leclanche (Leclanché SA) (-5,41 Prozent auf 0,18 CHF), Kudelski (-4,07 Prozent auf 1,30 CHF), Relief Therapeutics (-3,72 Prozent auf 2,85 CHF), Tecan (N) (-2,51 Prozent auf 139,70 CHF) und ams-OSRAM (-2,45 Prozent auf 11,17 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 269 977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 261,383 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Die Relief Therapeutics-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

